Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая, которая недавно родила третьего сына. Знаменитость ведет авторскую программу "Світське життя", которое выходит на одном из украинских каналов. В рамках программы Осадчая отправилась в гастроли с примой-балериной Кухар. Снимки со Львова, где оказались звезды, были размещены на страничке "Світського життя" в Инстаграм.
"Светские гастроли с примой-балериной Екатериной Повар во Львове! Прогулка по городу, свечной мастер-класс, душистый кофе - в это воскресенье в 18.30", - написано было под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Иру Монатик, и написали комментарии:
"А в каком выпуске будет Алина Гросу?", "Слон и Моська", "Понравилось ли наш город Львов, Кате Кухар?", "Что-нибудь пальто теснит... Беременная?".
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