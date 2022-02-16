Катерина Репяхова, яка є четвертою дружиною музиканта Віктора Павлика, показала кадри у своєму блозі.

27-річна блогерка і концертний директор свого чоловіка Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка активно показує їхнє життя на своїй сторінці в Instagram, повідомила неприємну звістку, передає Рoliteka.net.

Після того, як 15 червня Катерина Репяхова подарувала своєму чоловікові сина Михайла, малюк і теми батьківства стали невід'ємною частиною її блогу.

У нових сторіс Катерина Репяхова показавши Віктора Павлика з маленьким сином на руках в клініці.

"Ми приїхали до дерматолога. «У Міші на ніжках щось типу атопічного дерматиту", - розповіла вона.

Також Катерина Репяхова розповіла про рекомендації лікаря.

"Лікар сказала виключити деякі продукти (гарбуз, молочку, ківі, манго)», - повідомила дружина артиста.

Зазначимо, за кілька годин до візиту до лікаря Репяхова показувала раціон малюка, який тепер доведеться скорегувати. Перевела Мішу з харчування пюре на їжу шматочками вона не так давно, і тепер регулярно показує красиво оформлені сніданки, обіди і вечері дитини.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розкрила свій заробіток і деталі нового бізнесу: ексклюзивні дані

Як повідомляла Politeka, дружина Віктора Павлика повідомила про кардинальні зміни: "моє життя ніколи не буде колишнім"

Також Politeka писала, що романтичний вечір Віктора Павлика з молодою дружиною опинилося під загрозою зриву: "нестерпний біль"