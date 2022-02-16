27-річна блогерка і концертний директор свого чоловіка Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка активно показує їхнє життя на своїй сторінці в Instagram, повідомила неприємну звістку, передає Рoliteka.net.
Після того, як 15 червня Катерина Репяхова подарувала своєму чоловікові сина Михайла, малюк і теми батьківства стали невід'ємною частиною її блогу.
У нових сторіс Катерина Репяхова показавши Віктора Павлика з маленьким сином на руках в клініці.
"Ми приїхали до дерматолога. «У Міші на ніжках щось типу атопічного дерматиту", - розповіла вона.
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Також Катерина Репяхова розповіла про рекомендації лікаря.
"Лікар сказала виключити деякі продукти (гарбуз, молочку, ківі, манго)», - повідомила дружина артиста.
Зазначимо, за кілька годин до візиту до лікаря Репяхова показувала раціон малюка, який тепер доведеться скорегувати. Перевела Мішу з харчування пюре на їжу шматочками вона не так давно, і тепер регулярно показує красиво оформлені сніданки, обіди і вечері дитини.
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