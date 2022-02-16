27-летняя блогерша и концертный директор своего мужа Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая активно показывает их жизнь на своей странице в Инстаграм, сообщила неприятное известие, передает Рoliteka.net.

После того, как 15 июня Екатерина Репяхова подарила своему мужу сына Михаила, малыш и темы родительства стали неотъемлемой частью ее блога.

В новых сторис Екатерина Репяхова показала Виктора Павлика с маленьким сыном на руках в клинике.

«Мы приехали к дерматологу. «У Миши на ножках что-то типа атопического дерматита», - рассказала она.

Также Екатерина Репяхова рассказала о рекомендациях врача.

«Врач сказала исключить некоторые продукты (тыкву, молочку, киви, манго)», - сообщила супруга артиста.

Отметим, за несколько часов до визита к врачу Репяхова показывала рацион малыша, который теперь придется скорректировать. Перевела Мишу с питания пюре на пищу кусочками она не так давно, и теперь регулярно показывает красиво оформленные завтраки, обеды и ужины ребенка.

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