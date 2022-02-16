27-летняя Репяхова, которая недавно родила сына Мишу и живет с супругом Виктором Павликом, что вдвое старше нее, продолжает показывать в Инстаграм кадры из своих будней, передает Рoliteka.net. Сейчас девушка решила заняться собственным делом, поэтому все чаще рассказывает о начинаниях и поисках нужного офиса.

Как известно, Репяхова довольно долго искала место для своего офиса и часто меняла варианты, а также не могла определиться, где и как именно должно быть все обустроено. Она рассказывала о планах на будущее, а в этот раз в социальной сети Инстаграм показала уже ведущиеся ремонтные работы, куда приехала заранее, чтобы все проверить.

К слову, по ответам Репяховой в интервью стало известно, что за месяц она может заработать до 10 тысяч долларов.

«Сегодня решающий день! Моя жизнь никогда не будет прежней. Вы меня спрашиваете: как решиться на личное дело? Ответ простой: взять ответственность за себя и качество своей жизни. Правило погружения работает и в остальных сферах!» - пишет Репяхова.

Также Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, сейчас также активно занимается и развитием собственного блога в Инстаграм. Она рассказывает, что вкладывает в него много сил, энергии и денег, покупая дорогую рекламу у других блогеров. Новыми подробностями она поделилась в комментарии "Зірковому шляху".

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