Блогерша Катя Репяхова вместе с мужем, украинским певцом Виктором Павликом, устроила романтический вечер в День влюбленных - правда, свидание немного омрачило неприятное событие.

Так, 27-летняя Репяхова, которая вдвое младше Павлика, расписала вечер на 14 февраля еще за неделю. Девушка забронировала столик в ресторане и купила билеты в кино.

Однако, накануне, ей стало плохо с зубом. Потребовалось срочное удаление зуба мудрости. После процедуры состояние Репяховой ухудшилось, о чем она сообщала в своих "сториз" в Инстаграм.

"Реабилитация после удаления нижней восьмерки у меня сложная. Первую ночь вообще не спала из-за адской боли", - рассказывала Репяхова. Девушке даже пришлось начать пить антибиотики.

Тем не менее, свидание в День влюбленных отменять никто не собирался, и они с Павликом отправились сначала смотреть фильм, а затем в ресторан. Во время киносеанса Репяховой стало плохо.

"Нестерпимая боль. Пришлось мужу прямо во время кино идти в аптеку", - сообщила она.

Через некоторое время лекарство подействовало и Кате стало лучше.

"Зуб попустило после того убийственного пакетика🤪. Пришли ужинать❤️", - добавила жена Павлика.

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