Відома співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер поділилася інтригуючими відео, на якому показала свою реакцію на сюрприз від нареченого.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, заінтригувала шанувальників новим відео в своєму Instagram.

У ролику Аня і її наречений блогер Олександр Волошин стоять у натовпі людей, і він щось їй показує, але в кадрі цього немає. Судячи з реакції, коханий зробив нареченій якийсь грандіозних сюрприз, та й присутні поруч почали підбадьорливо аплодувати парі.

У підписі до публікації Тринчер заінтригувала фанатів: "Кожен день, з моменту пропозиції, я отримую таке питання: не шкодуєш?, а чого так рано?, куди поспішати? Так от... чи не шкодую я що вибрала найкращого, самого обезбашенного і романтичного чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких У інших волосся дибки і мурашки? Ні. Чи не рано я визначилася з тим, з ким хочу прожити все життя – ні. Так от, завтра ви побачите найяскравіший, романтичний і божевільний вчинок від мого @voloshyn_xx! Цем!".

Зазначимо, що Олександр Волошин ефектно зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Анні Трінчер у листопаді минулого року. Весілля пара планує відзначити влітку 2022 року. Радісна подія блогери активно транслювали у соцмережах, але не обійшлося і без скандалів. Виявилося, що рідні Ані вважають її намір одружитися поспішним.

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