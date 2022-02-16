Как сообщает Politeka.net, популярна украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, заинтриговала поклонников новым видео в своем Instagram.

В ролике Аня и ее жених блогер Александр Волошин стоят в толпе людей, и он что-то ей показывает, но в кадре этого нет. Судя по реакции, возлюбленный сделал невесте какой-то грандиозных сюрприз, да и присутствующие рядом начали ободряюще аплодировать паре.

В подписи к публикации Тринчер рассказала, что часто слышит от поклонников вопросы от том, а не рано ли ей замуж. А своим видео решила довести, что не рано. "Так вот… не жалею ли я что выбрала самого лучшего, самого обезбашенного и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь – нет. Так вот, завтра вы увидите самый яркий, романтичный и сумасшедший поступок от моего @voloshyn_xx! Цем!".

Отметим, что Александр Волошин эффектно сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анне Тринчер в ноябре прошлого года. Свадьбу пара планирует отметить летом 2022 года. Радостное событие блогеры активно транслировали в соцсетях, но не обошлось и без скандалов. Оказалось, что родные Ани считают ее намерение вступить в брак поспешным.

Напомним, "Нет мозгов": бабушка Тринчер впервые увидела ее формы после пластической операции.

Как сообщала Politeka, Тринчер в полупрозрачном костюме переборщила с откровенностью на сцене: "Поплавский оценил".

Также Politeka писала, что Тринчер после пластики засветила свои новые прелести в купальнике на веревочках: "Капец...".