В этот раз жених Анны Тринчер обеспокоил кадрами с места ДТП, вернувшись из отпуска в Египте.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является популярной актрисой и начинающей певицей, что всячески пиарится в сети при помощи различных скандалов и высказываний. Александр Волошин сделал девушке предложение не так давно и теперь постоянно в Инстаграм старается поддерживать интерес публики.

Пара провела отпуск в Египте, а по возвращению их ждало неприятное происшествие.

Жених Анны Тринчер и блоггер Александр Волошин попал в ДТП, на своей странице в Инстаграм он опубликовал короткий ролик. На видео расстроенный Александр стоит у своей столкнувшейся с другой машины. Неприятный инцидент произошел вечером в центре Киева на одном из перекрестков дорог.

Пока неизвестно, кто именно виновник ДТП. В сети сразу обсудили произошедшее, ведь это не первая авария молодого мужчины. С травмированной ногой в гипсе мужчина стоял на месте ДТП:

«Это для пиара все организовано. Кто в это может поверить?; Кто это вообще, что он, что она???; Этот тринчер хочет залезть в каждую скважину🤦🤦🤦; Печально😔Нормально прилетел из Египта…; Держись; Главное что все живы и здоровы; Хорошо, что хорошо заканчивается!!!! Машина фигня, главное, что с тобой все хорошо!!! 😍❤️; Главное, что все с вами хорошо 👌; Ой, бро, печально. Но хорошо, что все живы; Прошлое ДТП тоже было с таким авто🤔».

Напомним, Тринчер является скандальной украинской актрисой и певицей, которая ради славы и популярности устраивает в социальных сетях различные провокации на фоне своих отношений.

Несколько дней она провела в Египте вместе женихом, поэтому выкладывает много различных кадров оттуда. В этот раз Тринчер показала, как получила "в глаз" по неосторожности мужчины. Он хотел только подшутить над девушкой и задел телефон, стукнув его о лицо Анны.

"Нормально вообще? Короче, за это Саша меня ударил!" - пишет под кадрами Тринчер.