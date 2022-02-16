Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий, який веде проекти» Холостяк «і» Холостячка " Григорій Решетник на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами з популярного заходу. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)
16 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася музична премія "Українська Пісня року", організаторами якої є Михайло Поплавський і Олег Винник.
Цього року на заході дві пари ведучих: Михайло Поплавський з Тіною Кароль, яка стала завідуючою кафедрою естрадного співу в Київському університеті культури, а також Григорій Решетник з актрисою Лілією Ребрик.
У своєму пості Григорій Решетник показав коротке відео. В кадрі крім нього виявився Михайло Поплавський, Олег Винник і Лілія Ребрик.
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Проект "Українська Пісня року" (раніше" Наша пісня") був створений в 2004 році з ініціативи Михайла Поплавського. У 2020 році Поплавський разом з Олегом Винником відновили премію після дворічної паузи.
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