Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий, який веде проекти» Холостяк «і» Холостячка " Григорій Решетник на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами з популярного заходу. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

16 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася музична премія "Українська Пісня року", організаторами якої є Михайло Поплавський і Олег Винник.

Цього року на заході дві пари ведучих: Михайло Поплавський з Тіною Кароль, яка стала завідуючою кафедрою естрадного співу в Київському університеті культури, а також Григорій Решетник з актрисою Лілією Ребрик.

У своєму пості Григорій Решетник показав коротке відео. В кадрі крім нього виявився Михайло Поплавський, Олег Винник і Лілія Ребрик.

"Які всі красиві", - відреагували на побачене в мережі.

Проект "Українська Пісня року" (раніше" Наша пісня") був створений в 2004 році з ініціативи Михайла Поплавського. У 2020 році Поплавський разом з Олегом Винником відновили премію після дворічної паузи.

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