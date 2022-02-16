Як пише Politeka.net, українська актриса і танцівниця Сніжана Бабкіна, яка вже майже 13 років у шлюбі з артистом Сергієм Бабкіним активно веде свою сторінку в Instagram. У новому пості вона поділилася фото, на якому зображена разом з чоловіком.
Схоже, що Сніжана і Сергій Бабині позували в гримерці. Музикантт ніжно обійняв дружину.
"Кохання з чистого листа", - підписала вона знімок.
Нагадаємо, Сніжана і Сергій таємно повінчалися в 2008 році, а ще через рік офіційно зареєстрували шлюб. Вже у вересні 2010 у них народилася спільна дочка Василиса.
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А в 2019 році у них народився син, якого вони назвали Єлисеєм.
Серйозним потрясінням для шлюбу стали численні зради Сергія Бабкіна, в яких він сам публічно зізнався в 2021 році. Сніжана навіть збиралася піти від чоловіка, проте він переконав її залишитися. Зараз подружжя запевняє, що їхні стосунки стали тільки міцнішими.
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