Голлівудська зірка Анджеліна Джолі нікого не залишить байдужим, ця красуня вразила чоловіків по всьому світу своєю красою і талантом.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram опублікували спокусливе фото голлівудської актриси Анджеліни Джолі. Схоже, це архівний знімок, так як на ньому зірка відображена в більш молодому віці, хоча і зараз в свої 46 років вона залишається ідолом краси і стилю.

На фотографії Анджеліна з'явилася в сірих брюках і схожою по відтінку короткій кофтині з глибоким вирізом в зоні декольте. Цей наряд тільки підкреслив ідеальну фігуру актриси і її апетитні форми. Волосся красуні розпущене, вона запустила в них руку, а на її обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до фото написали: "Який останній фільм з Анджеліною Джолі ви бачили?". Користувачі тут же почали коментувати публікацію, засинаючи актрису компліментами: "О, боже, вона абсолютно захоплює дух! Моя вічна любов", "Найкрасивіша жінка в світі Анджеліна Джолі", "Як завжди, прекрасна", "Урасуня", "Красива, просто приголомшлива".

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