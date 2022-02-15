В сети появились свежие кадры Анджелины Джоли на шоппинге с приемной дочерью Захарой, фанаты в восторге от вида голливудской звезды

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли собрала огромную армию фанатов по всему миру. За жизнью звезды пристально следят папарацци и обычные пользователи соцсетей. Так, недавно на нескольких страницах в Twitter опубликовали свежие фото знаменитости на шоппинге с приемной дочерью Захарой.

Надо сказать, что эти снимки наделали шумихи в соцсетях, на них Анджелина выглядит просто потрясающе. При этом в сети подметили, что звезда отказалась от любимого черного цвета и вышла в люди в элегантном бежевом пальто стильного фасона. Свой образ актриса дополнила темными скини и шлепками, а на ее лице черная маска.

every move she makes is just so graceful pic.twitter.com/yKJnG6nsjO — jam 🎀 (@joliesgem) February 6, 2022

Внимание привлекает и 17-летняя дочь Джоли Захара, которую актриса усыновила маленьким ребенком, когда жила в браке с Брэдом Питтом. Как видно, у девушки яркая прическа – мелкие африканские косички голубого цвета. Пользователи тут же начали комментировать снимки: "Каждое ее движение так изящно", "Это точно", "Какие синие волосы", "Красотки".

Напомним, Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расплакалась, заговорив о несчастных детях: "Можно было спасти...".

Также Politeka писала, что Джоли честно показала лицо в морщинах и озадачила внешним видом: "Вау, она прекрасна".