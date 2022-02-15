Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли собрала огромную армию фанатов по всему миру. За жизнью звезды пристально следят папарацци и обычные пользователи соцсетей. Так, недавно на нескольких страницах в Twitter опубликовали свежие фото знаменитости на шоппинге с приемной дочерью Захарой.
Надо сказать, что эти снимки наделали шумихи в соцсетях, на них Анджелина выглядит просто потрясающе. При этом в сети подметили, что звезда отказалась от любимого черного цвета и вышла в люди в элегантном бежевом пальто стильного фасона. Свой образ актриса дополнила темными скини и шлепками, а на ее лице черная маска.
Внимание привлекает и 17-летняя дочь Джоли Захара, которую актриса усыновила маленьким ребенком, когда жила в браке с Брэдом Питтом. Как видно, у девушки яркая прическа – мелкие африканские косички голубого цвета. Пользователи тут же начали комментировать снимки: "Каждое ее движение так изящно", "Это точно", "Какие синие волосы", "Красотки".
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Напомним, Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расплакалась, заговорив о несчастных детях: "Можно было спасти...".
Также Politeka писала, что Джоли честно показала лицо в морщинах и озадачила внешним видом: "Вау, она прекрасна".