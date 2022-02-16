Як передає Politeka.net, продюсер Ірина Горова, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) активно веде свою сторінку в Instagram, і радує шанувальників подробицями свого життя.
У нових сторіс вона показала фото, зроблене в тренажерному залі. Ірина Горова зображена зі своєю дочкою Наталія, яку народила від першого чоловіка-Юрія Горового.
Наташа стоїть позаду мами, на ній сіра футболка і штани камуфляжного забарвлення. Дівчина показує мову на камеру.
Ірина Горова застигла в непростій позі, демоструя свою розтяжку і силу м'язів. Також у кадр потрапили, схоже, тренери.
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Відзначити, Ірина Горова якось в інтерв'ю розповідала, що з донькою вони немов подружки. Ірина не намагається бути мамою, а хоче стати дочки подругою, якій та може довіряти і звертатися за порадою.
Видно, що Ірина і Наталія дуже близькі, навіть на тренування ходять разом. Наташа також працює разом з мамою і Потап у їхньому продюсерському центрі Mozgi Entertainment.
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