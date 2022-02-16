Відома українська співачка та актриса Аліна Гросу розповіла про важливу подію у творчому житті й показала, як проходить процес в компанії відомих українців.

Аліна Гросу багато знімається у фільмах і серіалах, і, звичайно ж, розвивається, як співачка, передає Politeka.net. У новому пості зірка розповіла, що зараз представляє свій новий хіт "Виски".

У зв'язку з цим співачка буває на різних радіостанціях, де зустрічається з відомими радіоведучими, в тому числі з Славою Дьоміним. Красуня надала кілька кадрів того, як проходить процес зйомок.

"Прем'єримо весь тиждень віскі на радіостанціях і ТБ: ) цей поїзд запущений і його не зупинити 🤪 ура)) а вас скоро чекає подорож у світ цієї пісні, завдяки кліпу який ми готуємо зараз для вас❤️😊 і я знаю, що ви полюбите цю історію, також як і я🙌 🏽 🙌 🏽 🙌 🏽", - написала Аліна Гросу.

Публікація швидко зібрала понад 600 переглядів і трохи коментарів.

"😍 🔥❤️👏", "Красуня🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Чекаємо!❤️🥰", "👏👏👏", - написали користувачі Мережі.

Задзначимо, в одному з інтерв'ю Аліна Гросу розповіла, що її новий хіт вона написала ще 10 років тому, сидячи за роялем в інституті. Композиція автобіографічна, й оповідає про зради та несправедливість долі.

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