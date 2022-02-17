Як передає Politeka.net, 39-річний хореограф Влад Яма вже багато років живе в шлюбі з дружиною Ліліаною. Однак артист майже рік приховував, що у нього є сім'я, а фото дружини з'явилося в його Instagram і того пізніше. Однак зараз подружжя регулярно радують публіку сімейними фото.
У січні 2016 в сім'ї Влада і Ліліани з'явився первісток, хлопчика назвали Леоном. Про народження сина хореограф повідомив також не відразу. До того ж довгий час він приховував обличчя дитини на фото. Перший знімок Леон, на якому його обличчя не було прикрите смайликом, з'явилося в блозі Влада Ями у 2020 році.
У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Лілія Яма показала кадри з тренування сина. Як відомо, Леон, як і Зірковий батько, вирішив займатися танцями, проте віддав перевагу іншому напрвленію.
"Сьогодні було найкраще тренування з брейк-дансу у Лео", - зазначила Лілія Яма.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Трагічно закінчилися пошуки 6-річного Ярослава: "Сил батькам пережити таке горе"
Росія привела в рух свої війська: що зараз відбувається на кордоні України
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свого "Валентина", кадри: "Love is"
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Також дружина Влада Ями розповіла, що їхній син вже братиме участь у змаганнях.
Нагадаємо, Влада Яму з волоссям не впізнати після кардинальної зміни образу: перші фото
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" з татуюваннями на обличчі і шиї здивував виглядом
Також Politeka писала, що Влад Яма з красунею-дружиною у вишиванках звернулися до українців: «Пам'ятаємо про...»