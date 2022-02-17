Як передає Politeka.net, 39-річний хореограф Влад Яма вже багато років живе в шлюбі з дружиною Ліліаною. Однак артист майже рік приховував, що у нього є сім'я, а фото дружини з'явилося в його Instagram і того пізніше. Однак зараз подружжя регулярно радують публіку сімейними фото.

У січні 2016 в сім'ї Влада і Ліліани з'явився первісток, хлопчика назвали Леоном. Про народження сина хореограф повідомив також не відразу. До того ж довгий час він приховував обличчя дитини на фото. Перший знімок Леон, на якому його обличчя не було прикрите смайликом, з'явилося в блозі Влада Ями у 2020 році.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Лілія Яма показала кадри з тренування сина. Як відомо, Леон, як і Зірковий батько, вирішив займатися танцями, проте віддав перевагу іншому напрвленію.

"Сьогодні було найкраще тренування з брейк-дансу у Лео", - зазначила Лілія Яма.

Також дружина Влада Ями розповіла, що їхній син вже братиме участь у змаганнях.

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