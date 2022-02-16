Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма много снимается в различных проектах, а также с недавних пор начал пробовать себя в роли актера.

Влад Яма - популярный в Украине телеведущий и хореограф, пишет Politeka.net. Однако также артиста можно заметить и в фильмах, где он удивляет своим амплуа.

В новом сторис Инстаграм хореограф удивил внешностью, ведь его привычную всем лысину внезапно прикрыл парик из длинных волос. Также хореограф был в яркой и длинной рубахе, что тоже очень необычно для него.

"Скоро...", - загадочно подписал фото телеведущий.

Оказалось, что в описанном виде артист снимается в новом фильме, где на время примерял образ йога.

В одном из ранних постов Влад Яма рассказал, что снялся в романтической комедии "Пограбування по-українськи". Картина расскажет о парне, который работает тренером. Однажды он влюбляется в роковую красотку, ради которой решается на ограбление.

Отметим, ранее Влад Яма снялся в фильме "Нереальный КОПец", в котором примерил совершенно неожиданный для себя образ. В сцене на крыше хореографу вообще пришлось кричать свой текст, чем он приводил в недоумение обычных прохожих.

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