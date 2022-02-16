Как пишет Politeka.net, хореограф Влад Яма который прославился благодаря своему участию в шоу «Танці з зірками», а также вскоре стал там судьей, сейчас часто участвует в различных телепроектов и даже ведет программу «Твой день». Ведет танцор и свой блог в Инстаграм.

Новый пост Влад Яма посвятил дню единения Украины, который был введен впервые в 2022 году.

«Мы вместе. Мы дома. Все будет хорошо», - написал хореограф.

Влад Яма показал фото, на котором запечатлен вместе со своей супругой Лилианой в вышиванках.

"Класс", "Вы крутые", "Невероятно красивые", - пишут в комментариях.

Кстати жена хореографа в своих сторис также затронула актуальную тему.

«Страх убивает разум… В панике и страхе невозможно принять адекватные решения. Помним об этом и наслаждаемся жизнью дальше», - написала она.

Также жена Влада Ямы поделилась советом, как лучше действовать в подобной ситуации.

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