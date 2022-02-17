Как передает Politeka.net, 39-летний хореограф Влад Яма уже много лет живет в браке с женой Лилианой. Однако артист почти год скрывал, что у него есть семья, а фото жены появилось в его Инстаграме и того позже. Однако сейчас супруги регулярно радуют публику семейными фото.

В январе 2016 в семье Влада и Лилианы появился первенец, мальчика назвали Леоном. О рождении сына хореограф сообщил также не сразу. К тому же долгое время он скрывал лицо ребенка на фото. Первый снимок Леон, на котором его лицо не было прикрыто смайликом, появилось в блоге Влада Ямы в 2020 году.

В новых сторис на своей странице в Инстаграм Лилия Яма показала кадры с тренировки сына. Как известно, Леон, как и звездный отец, решил заниматься танцами, однако отдал предпочтение другому напрвлению.

«Сегодня была лучшая тренировка по брейк-дансу у Лео», - отметила Лилия Яма.

Также жена Влада Ямы рассказала, что их сын уже будет участвовать в соревнованиях.

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