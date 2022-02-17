Скандал навколо співачки Alina Pash, яка перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», не вщухає.

Як пише Politeka.net, напередодні Аліна Паш заявила, що знімає свою кандидатуру з конкурсу, і не представлятиме Україну на «Євробаченні». Однак скандал навколо виконавиці не вщухає. У мережі бурхливо і неоднозначно відреагували на таке рішення.

Більше того, організатор нацвідбору «Суспільне» виступило з офіційною заявою, згідно з якою Аліна Паш не їде на конкурс не за власним бажанням, а тому що організатор отримав підтвердження недостовірності інформації, наданої командою співачки про поїздку в окупований Крим.

Багато українських зірок, зокрема, Надя Дорофєєва, Монро, Тарас Цимбалюк, Марта Адамчук, підтримавши Аліну Паш.

"Аліна, ви більше і сильніше цього вітру, що збиває з ніг! Все закінчиться, а ви залишитеся... Добра і сил вам", - написала Олена Кравець.

Разом з тим не вщухають і коментарі іншого змісту.

"Це не про політику, а про брехню і фальсифікацію документів", "ось молодець! Спочатку порушила кілька разів закон, потім потонула у брехні, а тепер ще образилася», «так треба було зробити ще до Нацвідбору», "Взяла і перевзулася", - пишуть в мережі.

Але деякі українці засмутилися через інше, вони б хотіли, щоб Аліна Паш представила Україну на» Євробаченні " зі своєю піснею.

"Тільки не це. Ця пісня повинна звучати на Євробаченні", "щоб так політиків полоскали, а не артистів", "будь ласка, прийміть інше рішення. Ви гідні представити Україну з цією піснею в Європі!", "Може не треба так кандидатурами жбурлятися, пісня вогонь і виконання", "прекрасна новина! Шахраї і брехуни не мають права представляти Україну!",- коментують ситуацію.

Нагадаємо, причиною скандалу навколо Аліни Паш стало відвідування нею окупованого Криму. При цьому співачка стверджувала, що заїхала до Криму з території материкової України через пункт пропуску «Чаплинка». Підтвердженням повинен був служити лист від Головного центру обробки спеціальної інформації при Держприкордонслужбі.

Однак 16 лютого в Держприкордонслужбі повідомили, що їх центр не створював, не візував, не реєстрував і не відправляв лист-відповідь з приводу Аліни Паш, датований 9 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що Alina Pash розповіла, навіщо їздила до Криму: "Люди не зрозуміли...".

Як повідомляла Politeka, Аліна Паш розповіла, звідки взялася фейкова довідка від прикордонників: "це зробив...".

Також Politeka писала, що Аліні Паш і Калушу після скандалу запропонували їхати на" Євробачення-2022 " разом.