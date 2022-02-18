48-річний Винник опублікував у себе в "сторіз" серію яскравих кадрів, зроблених під час "Української пісні року". Артист з'явився на сцені разом зі своєю вірною супутницею, з якою співає вже багато років, бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко).

Пара виконала відомий хіт Винника "Біла голубка".

"Біла голубка всьому виною,

Кликала в небо мене за собою.

Вабила, бавила, та не любила,

Чорного ворона погляд ловила", - співав Олег.

Шанувальники Винника називають Таюне його "таємною дружиною" - мовляв, вони разом з ще студентських часів і у них навіть є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині. Ні сам Олег, ні Таїсія не підтверджують чутки. Однак, фанати раз у раз знаходять все нові й нові "докази" їх любові - то Винник встане перед своєю колегою на одне коліно прямо під час виступу, то обрадує її букетом квітів.

Зазначимо, музична премія "Українська пісня року" відбулася 16 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна". Це спільний проект Михайла Поплавського і Олега Винника. Їх головна мета - популяризація української пісні та україномовних артистів.

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Як повідомляла Politeka, Олега Винника зняли з "таємною дружиною", про яку він замовчує:"Вся команда в зборі".

Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Винника показала фігуру і стрункі ніжки в короткій спідниці з розрізом: "Тая – найкраща".