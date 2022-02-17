У мережі з'явилося незвичайне архівне фото Олега Винника і його "таємної дружини" Таюне, на якому вони ще молоді.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій популярному українському артисту Олегу Виннику, опублікували миле архівне фото з ним і його головною "вовчицею" Таюне (Таїсія Сватко). Як відомо, блондинка є бек-вокалісткою і весь час супроводжує співака, так що в якийсь момент її охрестили "таємною дружиною" Олег.

На фотографії Винник і Таюне зображені, мабуть, на якомусь заході, вони сидять поруч на сусідніх кріслах, схилившись один до одного. Обидва з'явилися перед камерою в повністю чорних нарядах, при цьому на Таїсія Шкіряний комбінезон з широким поясом. Вони заграють з глядачем, однак, якщо Олег мило посміхається, то Таюне виглядає дуже серйозною.

У підписі до публікації фанати написали оду Виннику: "Небесний погляд пронизує серце. Дарує надію світлий світ концертів. Сонячний промінчик серед сірості і темряви. Джерело радості, тепла і доброти. Скільки він дарує красу і щастя. А пісні захищають від негоди. Цілитель душ, втомлених від тривог. Надії, віри, життя вогник. #олегвиннитаюне. Вся команда в зборі".

Нагадаємо, "Таємна дружина" Винника несподівано засвітилася в компанії Горбунова: кумир "вовчиць" не залишився осторонь.

Як повідомляла Politeka, Олега Винника зняли з "таємною дружиною", про яку він замовчує: "Вся команда в зборі".

Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Винника показала фігуру і стрункі ніжки в короткій спідниці з розрізом: "Тая – найкраща".