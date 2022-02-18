48-летний Винник опубликовал у себя в "сториз" серию ярких кадров, сделанных во время "Української пісні року". Артист появился на сцене вместе со своей верной спутницей, с которой поет уже много лет, бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко).

Пара исполнила известный хит Винника "Белая голубка".

"Белая голубка всему виной,

Звала в небо меня за собой.

Влекла, забавляла, да не любила,

Черного ворона взгляд ловила", - пел Олег.

Поклонники Винника называют Таюне его "тайной женой" - мол, они вместе с еще студенческих времен и у них даже есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии. Ни сам Олег, ни Таисия не подтверждают слухи. Однако, фанаты то и дело находят все новые и новые "доказательства" их любви - то Винник встанет перед своей коллегой на одно колено прямо во время выступления, то обрадует ее букетом цветов.

Отметим, музыкальная премия "Українська пісня року" состоялась 16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина". Это совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника. Их главная цель - популяризация украинской песни и украиноязычных артистов.

Напомним, фото главной "волчицы" в жизни Олега Винника слили в Сеть: "Небесный взгляд"

Как сообщала Politeka, Олега Винника засняли с "тайной женой", о которой он умалчивает: "Вся команда в сборе".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая – самая лучшая".