Як пише Politeka.net, Антон Вельбой - популярний український артист. Зірка був учасником десятого сезону "Х-Фактор", де посів третє місце з тренером Настею Каменських. А цього року Антон вирішив спробувати свої сили на Нацвідборі на"Євробачення-2022". Вельбой представив у фіналі пісню "Nozzy Bossy", з якою посів третє місце на відборі. На першому місці опинилася співачка Alina Pash, але артистка вирішила відмовитися від поїздки на Євробачення. А на нових сторіс в Instagram Wellboy вирішив показати, як сходив на музичну премію "Українська пісня року".

На фото Антон у руці тримав нагороду, позуючи поруч з двома дівчатами в" золотому " міні. Артист був у білому костюмі і показав язик на камеру.

Після цього Вельбой вже зробив селфі в ліфті, демонструючи свою нагороду.

"Взяв нагороду", - написав артист.

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