Как пишет Politeka.net, Антон Вельбой - популярный украинский артист. Звезда был участником десятого сезона "Х-Фактор", где занял третье место с тренером Настей Каменских. А в этом году Антон решил попробовать свои силы на Нацотборе на "Евровидение-2022". Вельбой представил в финале песню "Nozzy Bossy", с которой занял третье место на отборе. На первом месте оказалась певица Alina Pash, но артистка решила отказаться от поездки на Евровидение. А на новых сторис в Инстаграм Wellboy решил показать, как сходил на музыкальную премию "Українська пісня року".

На фото Антон в руке держал награду, позируя рядом с двумя девушками в "золотом" мини. Артист был в белом костюме и показал язык на камеру.

После этого Вельбой уже сделал селфи в лифте, демонстрируя свою награду.

"Взял награду", - написал артист.

Напомним, Wellboy огорошил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022

А еще Politeka сообщала, что песню Wellboy для Нацотбора на "Евровидение-2022" разгромили в пух и прах

Также Politeka писала, что Wellboy может поехать на Евровидение-2002, выяснилось, с какой песней