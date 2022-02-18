Тіна Кароль на концерті не стала скромничати і вирішила перетворитися на сцені завдяки своїм нарядам.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка віднедавна дивує шанувальників оновленими варіантами свого іміджу. Тепер на концертах співачка блищить в дизайнерських сукнях з прозорими вставками, з безліччю каменів або вирізами на стегнах.

Кароль більше не приховує свою фігуру виключно під класичними нарядами і костюмами одного типу.

На останньому концерті, який співачка дала вчора ввечері, артистка вирішила змінити за виступ кілька образів. Для належної атмосфери були присутні в її гардеробі і чорні сукні. Наряд з імітацією корсета і вирізом перетворив співачку і створив грайливий лук.

А ось плаття з прозорою накидкою і вишивкою зробило зірку більш відкритою, чорний боді під накидкою хоч і доповнив образ, але нічого не приховав, Кароль також емоційно виконала свої пісні.

"Яка енергія" -писали під кадрами фанати, що публікували фан-відео в мережі.

Також в новому ролику, представленому на Ютуб-каналі шоу видно, як Тіна Кароль повернулася в Голос країни.

"Кого з тренерів вона прийшла підсидіти? А також вперше на нашій сцені хірург, який лікує голосом. Невже фіналістка дитячого голосу знову повернулася? Також на проект прийде автор хіта Тіни Кароль " - йдеться в описі під роликом.

Як можна помітити, поява здивувала і суддів: Надю Дорофєєву, Потапа, Полякову і Вакарчука.

Нагадавши, Тіна Кароль з'явилася на вулиці в одній ночнушке з мереживами, фото: "прокидатися не захочеш".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після скандального Нацвідбору показала свій образ у всій красі: "це щось неможливе!".

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