Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка віднедавна дивує шанувальників оновленими варіантами свого іміджу. Тепер на концертах співачка блищить в дизайнерських сукнях з прозорими вставками, з безліччю каменів або вирізами на стегнах.
Кароль більше не приховує свою фігуру виключно під класичними нарядами і костюмами одного типу.
На останньому концерті, який співачка дала вчора ввечері, артистка вирішила змінити за виступ кілька образів. Для належної атмосфери були присутні в її гардеробі і чорні сукні. Наряд з імітацією корсета і вирізом перетворив співачку і створив грайливий лук.
А ось плаття з прозорою накидкою і вишивкою зробило зірку більш відкритою, чорний боді під накидкою хоч і доповнив образ, але нічого не приховав, Кароль також емоційно виконала свої пісні.
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Також в новому ролику, представленому на Ютуб-каналі шоу видно, як Тіна Кароль повернулася в Голос країни.
"Кого з тренерів вона прийшла підсидіти? А також вперше на нашій сцені хірург, який лікує голосом. Невже фіналістка дитячого голосу знову повернулася? Також на проект прийде автор хіта Тіни Кароль " - йдеться в описі під роликом.
Як можна помітити, поява здивувала і суддів: Надю Дорофєєву, Потапа, Полякову і Вакарчука.
Нагадавши, Тіна Кароль з'явилася на вулиці в одній ночнушке з мереживами, фото: "прокидатися не захочеш".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після скандального Нацвідбору показала свій образ у всій красі: "це щось неможливе!".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль з формами "навикат" збентежила виглядом на публіці: кадри.