Як передає Politeka.net, нещодавно оголосили, що вже скоро вийде новий сезон "Ліпсінк батл". На шоу відбулися зміни, тепер замість Тіни Кароль ведучою буде Леся Нікітюк. А компанію їй складе відомий артист Потап (Олексій Потапенко).

На сторінці шоу в Instagram опублікували нове відео. На кадрах показали, як готуються до зйомок шоу Потап і Леся Нікітюк. А під публікацією запитали, кого б українці хотіли бачити в новому сезоні шоу.

"Який буде запальний новий сезон "Ліпсінк батла"🔥

Цікаво, а кого із зірок ви хотіли б побачити на сцені головного шоу пародій?", - запитують на акаунті шоу.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під публікацією, де відповіли, кого чекають на шоу в якості учасників.

"Меловін", "Меловін прикраса будь-якого шоу", "Злата Огневич", "Тіна Кароль", "Меловін", "Меловіна хотілося б побачити", "Мел", "Коли вийде?", "Мел", "Анна Кошмал", "Аліна Гросу, Калуш, Алексєєв, Меловін, Микита Ломакін, Оля Цибульська, Анна Трінчер", "Меловіна чекаю в цьому шоу!", "Було б цікаво побачити Меловіна в цьому шоу, він дуже артистичний і яскравий, цікаво було за ним спостерігати на "Танцях з зірками", "На Melovin із задоволенням подивилася б в цьому шоу. В образі Леді Гаги, наприклад🔥 у них, до речі, дуже схожі риси обличчя, вже багато хто помітив".

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