Как передает Politeka.net, недавно объявили, что уже скоро выйдет новый сезон "Липсинк батл". На шоу произошли изменения, теперь вместо Тины Кароль ведущей будет Леся Никитюк. А компанию ей составит известный артист Потап (Алексей Потапенко).

На странице шоу в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах показали, как готовятся к съемкам шоу Потап и Леся Никитюк. А под публикацией спросили, кого бы украинцы хотели видеть в новом сезоне шоу.

"Какой будет зажигательный новый сезон "Липсинк батла"🔥

Интересно, а кого из звезд вы хотели бы увидеть на сцене главного шоу пародий?", — спрашивают на аккаунте шоу.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под публикацией, где ответили, кого ждут на шоу в качестве участников.

"Меловин", "Меловин украшение любого шоу", "Злата Огневич", "Тина Кароль", "Меловин", "Мэловина хотелось бы увидеть", "Мэл", "Когда выйдет?", "Мэл", "Анна Кошмал", "Алина Гросу, Калуш, Алексеев, Меловин, Никита Ломакин, Оля Цибульськая, Анна Тринчер", "Мэловина жду в этом шоу!", "Было бы интересно увидеть Меловина в этом шоу, он очень артистичен и яркий, интересно было за ним наблюдать на "Танцах со звездами", "На Melovin с удовольствием посмотрела бы в этом шоу. В образе Леди Гаги, например🔥 У них, кстати, очень похожие черты лица, уже многие заметили".

Ранее сообщалось, Никитюк с Потапом стали ведущими нового шоу, украинцы не оценили: "А кроме нее кто-то ещё есть?"

Politeka рассказывала, Никитюк заменила Тину Кароль в известном шоу, Потап решил высказаться: "Это еще та штучка"

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