Співачка Оля Полякова, яка відпочивала на Шрі-Ланці, показала, як повертається назад в Україну, згадавши Святослава Вакарчука.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка. Артистка в минулому році була детективом шоу "Маска", а в цьому році зірку запросили в якості тренера на проект "Голос країни". А нещодавно співачка вирушила відпочивати з дітьми на Шрі-Ланку. Але відпустка підійшов до кінця і Оля опублікувала нові кадри в сторіс Instagram, де показала, як летить на літаку назад в Україну.

На кадрах Оля була в одній футболці, показавши свої розкішні ніжки.

"Я їду додому... До себе додому...",- проспівала слова з пісні Святослава Вакарчука, фронтмена легендарної групи "Океан Ельзи", який зараз разом з Ольга є тренером на "Голос країни".

На наступних сторіс Полякова вже була в автомобілі, а поруч сиділа молодша дочка.

"Ну що, ура. Ми прилетіли... Нас зустрічає наша мімуська", - сказала Оля і показала собаку, яка зустрічала їх.

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