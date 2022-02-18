Як передає Politeka.net, Муаяд Абдельрахім прославився як 16-річний переможець першого сезону вокального шоу "Співають всі". Після проекту він вже випустив два хіти "Лунопарк" і "Instagram". Як відомо, Муаяд Абдельрахім мотається між Києвом (де займається кар'єрою) і Одесою (де у нього навчання).

На своїй сторінці в Instagram Абдельрахім опублікував нові сторіз. На кадрах співак поділився своєю проблемою, яка у нього виникла під час поїздки до Києва. Муаяд поскаржився, що як би не старався, борги по навчанню не закінчуються.

"Так, хлопці. Я сьогодні в Києві погуляв, потусив, попрацював, на радіо був. Я знімав кліп, було цікаво, реально. Але, виявляється, найскладніше було це по приїзду в Одесу... Я як би вже тиждень в Одесі... І за цей весь тиждень я стільки боргів закриваю по навчанню, це просто жесть", - розповів Муаяд Абдельрахім.

"І я досі їх закриваю. Скільки б предметів я не закрив, їх все одно досить завжди. І це найстрашніше. Ну робота роботою, але 10 днів, Тоді я був у Києві, не пройшли безслідно, на жаль. І доведеться якось викручуватися", - заявив переможець"Співають всі".

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