Как передает Politeka.net, Муаяд Абдельрахим прославился как 16-летний победитель первого сезона вокального шоу "Співають всі". После проекта он уже выпустил два хита "Лунопарк" и "Инстаграм". Как известно, Муаяд Абдельрахим мотается между Киевом (где занимается карьерой) и Одессой (где у него учеба).

На своей странице в Инстаграм Абдельрахим опубликовал новые Сториз. На кадрах певец поделился своей проблемой, которая у него возникла во время поездки в Киев. Муаяд пожаловался, что как бы не старался, долги по учебе не заканчиваются.

"Так, ребята. Я сегодня в Киеве погулял, потусил, поработал, на радио был. Я снимал клип, было интересно, реально. Но, оказывается, самое сложное было это по приезду в Одессу... Я как бы уже неделю в Одессе... И за эту всю неделю я столько долгов закрываю по учебе, это просто жесть", — рассказал Муаяд Абдельрахим.

"И я до сих пор их закрываю. Сколько бы предметов я не закрыл, их всё равно достаточно всегда. И это самое страшное. Ну работа работой, но 10 дней, тогда я был в Киеве, не прошли бесследно, к сожалению. И придется как-то выкручиваться", — заявил победитель "Співають всі".

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