Як пише Politeka.net, Ліда Лі почала свою кар'єру, будучи бек-вокалісткою Монатіка, а через деякий час Дмитро і зовсім взявся продюсувати виконавицю. Пізніше співачка припинила співпрацю з Монатиком, а нещодавно брала участь на"Танцях з зірками". У новому інтерв'ю Дороті Ліда Лі вирішила розповісти про дитинство і батьків.

"Моя мама прекрасний педагог по фортепіано. Вона викладає фортепіано діткам, донині в музичній школі. Вона працювала на двох роботах, плюс вона художній керівник у Київському коледжі зв'язку. Тато теж пов'язаний зі зв'язком", - розповіла зірка про батьків.

Артистка також розповів про своє дитинство. Як виявилося, батьки розвивали творчість в Малятку і віддавали в різні гуртки.

"В принципі я з дитинства була творчою дитиною, тому що вони мене в чотири роки відправили в музичну школу, я в чотири роки пішла на танці і дідусь приїжджав мене відвозив, поки батьки працювали. Виховання було з усіх боків, я дуже багато ввібрала завдяки своїм бабусям і дідусям, мене назвали на честь бабусі", - поділилася Ліда Лі про своє дитинство.

"Наскільки твої батьки заможні. Тому що я чула, що Ліда Лі, вона мажорка, у неї багаті батьки...",- поставила питання Дороті.

"Мої батьки абсолютно з середньостатистичної сім'ї. Я повторюся, що мама донині працює на двох роботах... Тато на одній, але це люди, які вже в досить зрілому віці дозволили собі придбати свою квартиру, на яку дуже довго збирали", відповіла Зірка.

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