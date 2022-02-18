Актор і переможець шоу" Танці з зірками " Артур Логай розповів про свою хворобу, поділившись діагнозом в блозі.

Як пише Politeka.net, Артур Логай - популярний український актор і зірка серіалу "Моя улюблена Страшко". А нещодавно артист вирішив взяти участь у шоу" Танці з зірками", де посів перше місце з танцівницею Ганною Кареліною. Перемога в шоу додала ще більше популярності акторові і тепер за ним стежать десятки тисяч українців в Instagram.

На новому сторіс Артур Логай показав документ зі своїм діагнозом. Як можна зрозуміти, артист вже протягом місяця хворіє.

"Зазвичай, я таким не ділюся. Але тут вже дістало. Вже місяць уповільнених хвороб і на тобі, другий тиждень обструктивного бронхіту. Плюс, це одна з причин набраної ваги", - написав Артур.

А на ще одному сторіс Артур показав, як ліг спати з маленькою дитиною.

"Чистив телефон, знайшов відмінне відео на ніч", - написав Логай в останньому сторіс в Instagram.

Нагадавши, актора і переможця" Танців з зірками " Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу

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