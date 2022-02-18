Как пишет Politeka.net, Артур Логай - популярный украинский актер и звезда сериала "Моя улюблена Страшко". А недавно артист решил принять участие в шоу "Танці з зірками", где занял первое место с танцовщицей Анной Карелиной. Победа в шоу добавила еще больше популярности актеру и теперь за ним следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм.
На новом сторис Артур Логай показал документ со своим диагнозом. Как можно понять, артист уже на протяжении месяца болеет.
"Обычно, я таким не делюсь. Но тут уже достало. Уже месяц вялотекущих болезней и на тебе, вторая неделя обструктивного бронхита. Плюс, это одна из причин набранного веса", - написал Артур.
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А на еще одном сторис Артур показал, как лег спать с маленьким ребенком.
"Чистил телефон, нашел отличное видео на ночь", - написал Логай в последнем сторис в Инстаграм.
Напомним, актера и победителя "Танців з зірками" Логая не взяли в новый сезон популярного сериала
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