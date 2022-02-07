Победитель последнего сезона шоу "Танці з зірками" и популярный актер Артур Логай рассказал, как справляется с кучей дел.

Как передает Politeka.net, популярный актер Артур Логай стал победителем последнего сезона шоу "Танці з зірками". Там его напарницей была Анна Карелина. На своей странице в Инстаграм Логай опубликовал новые Сториз. На кадрах актер рассказал, что нашел наконец способ, как справляться со всеми своими делами.

"Теперь я знаю, как я могу справляться почти со всеми своими делами. Нужно просто дождаться чтобы все, вот абсолютно все уснули, легли спать и тогда можно например заняться домашкой по английскому. Очень вкусной домашкой, а главное - полезной", — рассказал Артур Логай.

Напомним, недавно Артур Логай показал, как выглядит его жена красотка - актриса Евгения Павленко, с которой они познакомились на съемках сериала "Киев днем и ночью". Он рассказал, что они в отношениях уже более 5 лет.

Стоит отметить, что у супругов также есть сын - Лев.

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