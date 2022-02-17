Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським ведучим. Він веде шоу "Маска" і "Співають всі". Як відомо, крім цього, він часто світиться у всяких різних проектах. Також, нещодавно він проявив себе як продюсер і випустив фільм "Любов і блогери".

На своїй сторінці в Instagram Остапчук опублікував незвичайні кадри. У сторіз він показав момент з виступу на сцені в новому шоу "Ігри талантів". На кадрах Володимир Остапчук вийшов в елегантному фіолетовому піджаку і розбавив цей образ того ж кольору туфлями на підборах. Він впевнено пройшовся і станцював прям посеред сцени (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Вже 26 лютого. В цей час в шоу "Ігри талантів" на телеканалі "Україна".", — розповів Володимир Остапчук.

Нагадаємо, що шоу "Ігри талантів" вийде вже в кінці лютого. Ведучим став популярний співак - Дзідзьо. Як відомо, у шоу візьмуть участь: Ксенія Мішина, Юрій Ткач, Сергій Бабкін, Лілія Ребрик, Ольга Сумська, Юлія Саніна, Анастасія Приходько, Сергій Притула та інші.

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