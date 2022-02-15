Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram вторая жена известного украинского шоумена, телеведущего, актера Владимира Остапчука Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) охотно делится с поклонниками фотографиями и видео с отдыха на Мальдивах, куда улетела без мужа.
На этот раз Кристина рассказала, что ей придется идти на пляж в футболке, ведь накануне она обгорела на солнце.
"Идиотка. Классно я загорела вчера...Сегодня буду плавать в футболке", - написала жена Остапчука.
Как известно, на Мальдивские острова Кристина Остапчук полетела с известной блогершей Таней Пренткович и ее мужем Андреем.
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Владимир Остапчук также должен был лететь, но в последний момент планы изменились.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука показала свои утренние ритуалы: фото.
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук поделился редким фото дочери от первого брака: "Прогулка с принцессой".
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал фото со счастливой женой, украинцы не смолчали: "С бывшей смотрелись лучше".