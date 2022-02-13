Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram вторая жена 37-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) поделилась фотографией с роскошного отдыха на Мальдивах, куда улетела без мужа.
Кристина была в ярко зеленом купальнике, поверх которого надела белую рубашку.
"Я на Мальдивах!💙
Я на Мальдивах ОДНА, без мужа…!
Никогда не думала, что поеду на островной отдых без Вовы, но все бывает в жизни впервые!
Как оно поделюсь позже, но то что тут безумно красиво-ЭТО ФАКТ! ",- написала Горняк.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау"
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Поклонники прокомментировали новое фото Кристины: "Хорошего отдыха ! Солнышка и тёплого моря ❤️🔥❤️", "Как вам идут Мальдивы 🔥🔥🔥 классного отдыха ❤️", "Умница 👏 Хорошо отдохнуть от всего происходящего 🔥🔥🔥 ", "Хорошо отдохните 🙌 Вы супер, Мальдивы это просто сказка, моя мечта 💫 ".
Заметим, что Владимир Остапчук также должен был лететь на отдых с женой, но в последний момент планы изменились.
Ранее Politeka сообщала, что Остапчук, "Холостяк" Добрынин, Тринчер и другие звезды сражались за звание лучшей инста-пары: "Выбирайте...".
Напомним, что напуганная жена Остапчука сообщила о проблемах со здоровьем и ЧП в клинике: "Никогда такого не было".
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук далеко от Украины потряс панорамными видами: "Завораживающе...".