Жена ведущего популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк улетела на Мальдивы без него и уже начала делиться фотографиями с отдыха.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram вторая жена 37-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) поделилась фотографией с роскошного отдыха на Мальдивах, куда улетела без мужа.

Кристина была в ярко зеленом купальнике, поверх которого надела белую рубашку.

"Я на Мальдивах!💙



Я на Мальдивах ОДНА, без мужа…!



Никогда не думала, что поеду на островной отдых без Вовы, но все бывает в жизни впервые!



Как оно поделюсь позже, но то что тут безумно красиво-ЭТО ФАКТ! ",- написала Горняк.

Поклонники прокомментировали новое фото Кристины: "Хорошего отдыха ! Солнышка и тёплого моря ❤️🔥❤️", "Как вам идут Мальдивы 🔥🔥🔥 классного отдыха ❤️", "Умница 👏 Хорошо отдохнуть от всего происходящего 🔥🔥🔥 ", "Хорошо отдохните 🙌 Вы супер, Мальдивы это просто сказка, моя мечта 💫 ".

Заметим, что Владимир Остапчук также должен был лететь на отдых с женой, но в последний момент планы изменились.

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