Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским ведущим. Он ведет шоу "Маска" и "Співають всі". Как известно, помимо этого, он часто светится во всяких разных проектах. Также, недавно он проявил себя как продюсер и выпустил фильм "Любовь и блогеры".

На своей странице в Инстаграм Остапчук опубликовал необычные кадры. В Сториз он показал момент с выступления на сцене в новом шоу "Игры талантов". На кадрах Владимир Остапчук вышел в элегантном фиолетовом пиджаке и разбавил этот образ того же цвета туфлями на каблуках. Он уверенно прошелся и станцевал прям посреди сцены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уже 26 февраля. В это время в шоу "Игры талантов" на телеканале "Україна".", — рассказал Владимир Остапчук.

Напомним, что шоу "Игры талантов" выйдет уже в конце февраля. Ведущим стал популярный певец - Дзидзьо. Как известно, в шоу примут участие: Ксения Мишина, Юрий Ткач, Сергей Бабкин, Лилия Ребрик, Ольга Сумская, Юлия Санина, Анастасия Приходько, Сергей Притула и другие.

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