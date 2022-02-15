Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летний украинский телеведущий и актер Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что ему наконец удалось воссоединиться со своей второй женой Кристиной Горняк, которая несколько дней назад улетела на Мальдивы без него.
"Зайчик! Боже, какой я рад тебя видеть, я так скучал", - сказал Владимир и поцеловал жену.
В своем Instagram Остапчук также опубликовал пост и показал их уже совместный отдых на Мальдивских островах.
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"Я в раю ❤️
Мы наконец-то с Кристиной вместе проводим отпуск", - написал Остапчук.
Как видим, они ездили на велосипедах, наслаждаясь красотой острова.
Ранее Politeka сообщала, что "Идиотка": жена Остапчука показала, чем обернулся ее отдых на Мальдивах без мужа.
Напомним, что "Испанский стыд":Остапчук жестко потролил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко, Полякова вмешалась.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука без стеснения похвасталась видом в одном полотенце: "Пора собираться".