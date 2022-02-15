Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", улетел на Мальдивские острова, где отдыхает его жена.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летний украинский телеведущий и актер Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что ему наконец удалось воссоединиться со своей второй женой Кристиной Горняк, которая несколько дней назад улетела на Мальдивы без него.

"Зайчик! Боже, какой я рад тебя видеть, я так скучал", - сказал Владимир и поцеловал жену.

В своем Instagram Остапчук также опубликовал пост и показал их уже совместный отдых на Мальдивских островах.

"Я в раю ❤️

Мы наконец-то с Кристиной вместе проводим отпуск", - написал Остапчук.

Как видим, они ездили на велосипедах, наслаждаясь красотой острова.

Ранее Politeka сообщала, что "Идиотка": жена Остапчука показала, чем обернулся ее отдых на Мальдивах без мужа.

Напомним, что "Испанский стыд":Остапчук жестко потролил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко, Полякова вмешалась.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука без стеснения похвасталась видом в одном полотенце: "Пора собираться".