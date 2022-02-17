Співачка MARUV (Анна Корсун - справжнє ім'я) подякувала рідним за свято, яке вони їй влаштували на честь важливого для неї дня - кадри не можуть залишити байдужими.

MARUV і її чоловік, PR-менеджер Олександр Корсун, днями оголосили важливу новину - артистка вагітна, повідомляє Politeka.net. Пара отримала багато привітань.

А в нових сторіс Instagram співачка також розповіла про важливий день - 15 лютого зірка відсвяткувала 31-річчя. На відео іменинниці подарували торт у формі піраміди, на краю якої стояла статуетка "Греммі".

Кадри викликали позитивні емоції - співачка раділа і задувала свічки.

"Найважливіші Греммі від моїх рідних і близьких я вчора отримала. Люблю всіх. Спасибі всім за привітання. У мене вчора був приголомшливий день. Всі привітання прочитала, все приймаю. За все вдячна. Завтра буду робити стрім в інсті і на Ютубі. Там побалакаємо і поспілкуємося", - написала MARUV.

Зазначимо, MARUV восени минулого року в одному з інтерв'ю розповіла чи готуватися до вагітності. За словами співачки, в цьому питанні не варто планувати, адже зачаття може відбутися зараз, або через рік-два, як розпорядиться організм.

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