Як повідомляє Politeka.net, 19-річний переможець "Голосу країни" і молодий батько Роман Сасанчин, який недавно став батьком, в інтерв’ю ЖВЛ розповів, як справляється з цією роллю.

«Складно дуже дається, тому що до цього треба привикнути, набратися якогось досвіду. Але скажу я вам, що моїй дружині вже трошечки легше. Ми знаходимо якийсь такий спільний підхід, коли вона чогось у мене вчиться, я чогось в неї навчаюсь. І, дай Бог, щоб усе вийшло, як потрібно», - зазначив співак.

Також Роман Сасанчин відповів на зауваження дружини з приводу того, що він не допомагає їй з дитиною достатньо.

«Буває таке, що я можу десь поїхати, десь затриматись, десь можуть плани помінятися. Вона перед тим, як мені шось говорити, не завжди, знаєте, подумає. Але потім вона мені каже: «Вибач, я не так можливо зрозуміла з першого разу. З моєї сторони, повірте, далеко не квіточки до неї бувають. Найважливіше, що в кінцевому результаті ми обнімаємося, любимося, дивимося на цей прекрасний подарунок долі, який нам подарувало життя», - пояснив Роман Сасанчин.

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