Як передає Politeka.net, Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина - Іванна стала відомим блогером на просторах мережі Instagram. Як відомо, після пологів, які пройшли 30 грудня, вона активно зайнялася зовнішнім перевтіленням.

На своїй сторінці в Instagram Сасанчина показала, як змінилася після ін'єкцій краси. Вона розповіла, що її мрією було виправити асиметрію губ, тому вона зважилася піти їх виправити. Однак, на фото вони виглядають опухлими, що незабаром пройде само собою.

"Воно зараз опухло, тому виглядає не дуже красиво. Але вони будуть в рази менше. Але не буде тепер тієї асиметрії, яка мене дуже дратувала", - зізналася Іванна Сасанчина.

"Вже отримала багато хейта щодо моїх губ, але нехай. Це була така моя мрія, я її здійснила. Тепер буду здійснювати інші. А губи такими не залишаться, вони стануть менше", - розповіла Іванна Сасанчина.

Раніше повідомлялося, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина захопилася уколами краси: "перший раз болючіше"

Politeka розповідала, щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до..."

Також, вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."