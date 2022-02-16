Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина 19-річного Романа Сасанчина Іванка, який переміг на шоу "Голос країни"-10 та "Голос. Діти", часто розповідає шанувальникам про життя їхньої сім'ї.

Як відомо, нещодавно Іванка наважилася на зміни своєї зовнішності: вона наростила волосся, збільшила губи та зробила татуювання на руці. Багато хто подумав, що це все дружина Сасанчина зробила за його кошти, які він отримав від продажу виграної на шоу "Голос країни" квартири. Дівчина вирішила внести ясність у ситуацію.

"Він її, по-перше, ще не продав. По-друге, волосся мені обійшлося безкоштовно, тим паче воно ненатуральне, за губи я також заплатила тільки половину, за матеріал. Ба більше, вони не дуже дорогі. Майстер взяв 2300, тоді як інші салони беруть 5000 і більше. Тому не тринькаю я його гроші. Я також заробляю і маю свій заробіток. Не треба робити з мене су**", - емоційно висловилася Іванка.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина Сасанчина, який продає виграну на "Голосі країни" квартиру, висловилася про життя з батьками: "Потішаться і поїдуть".

Нагадаємо, що щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до...".

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