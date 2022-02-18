Популярна актриса Анна Саліванчук веде свою сторінку в Instagram вже багато років. Зірка не тільки займається будинком, дітьми і ходить на тренування, вона також любить говорити про те, що ж відбувається в її буднях, повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу Анна вирішила показати перед камерами свої найкращі образи, які її зачепили під час примірки. Влаштувавши короткий показ мод перед дзеркалом, Саліванчук вирішувала, який саме стиль їй підійде.

Костюм в сріблі або в стилі Тіффані? Сама Ганна запропонувала фанатам проголосувати, щоб вона вибрала найкращий вигляд для себе. Під піджак вона одягла топіки і один з них вельми вигідно підкреслив її класичний лук завдяки сіточці. Як можна помітити, Анна не любить приховувати себе, тому робить акценти на фігурі.

"Моє улюблене" - каже Анна про один з піджаків.

Також на одних з нових сторіс дружина продюсера розповіла про нелегкий для себе період, і як з ним справляється.

"Чи є у вас переломні моменти в житті? Як впоралися?",- поцікавився підписник.

"Були і не раз. І зараз такий. Просто потрібно не шкодувати себе, і йти далі, і багато працювати, і розвиватися", - написала актриса.

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