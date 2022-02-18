Учасники нового "Майстер Шеф. Битва сезонів" Олександр Кривець та Павло Серветник посварилися через різні думки під час конкурсу.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий "МастерШеф. Битва сезонів". Кращі кухарі країни зібралися, щоб з'ясувати, хто з них гідний звання переможця шоу.

На шоу "МастерШеф. Битва сезонів" сталася перепалка між учасниками. Олександр Кривець (представник 11-го сезону) взяв на себе багато процесів і вдало їх виконував, однак, при приготуванні удона у нього виник конфлікт з Павлом Серветником (переможець "МастерШеф. Професіонал").

"Можеш не кричати та нормально розповідати? Просто доведи її, не треба ніякої капусти. Нормально спілкуйся, зберися", - висловив Павло Серветник.

Однак, Кривець заявив, що дивиться кулінарний канал відомого шеф-кухаря і знає, що потрібно додавати в японське блюдо. І кухар не розуміє, чому не потрібно додавати основні інгредієнти в локшину.

"Голу локшину подавати зі шматком м'яса? Ну вибачте, це дитячий сад. Саша, стоп, робимо, як сказав капітан", - повторив собі Олександр Кривець.

"Актор Погорілого театру. Ален Делон. Актірочку залиш там, де ти під парканом будеш на скрипці бомбити", - видав Серветник.

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