Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий "МастерШеф. Битва сезонів". Кращі кухарі країни зібралися, щоб з'ясувати, хто з них гідний звання переможця шоу.
На шоу "МастерШеф. Битва сезонів" сталася перепалка між учасниками. Олександр Кривець (представник 11-го сезону) взяв на себе багато процесів і вдало їх виконував, однак, при приготуванні удона у нього виник конфлікт з Павлом Серветником (переможець "МастерШеф. Професіонал").
"Можеш не кричати та нормально розповідати? Просто доведи її, не треба ніякої капусти. Нормально спілкуйся, зберися", - висловив Павло Серветник.
Однак, Кривець заявив, що дивиться кулінарний канал відомого шеф-кухаря і знає, що потрібно додавати в японське блюдо. І кухар не розуміє, чому не потрібно додавати основні інгредієнти в локшину.
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"Голу локшину подавати зі шматком м'яса? Ну вибачте, це дитячий сад. Саша, стоп, робимо, як сказав капітан", - повторив собі Олександр Кривець.
"Актор Погорілого театру. Ален Делон. Актірочку залиш там, де ти під парканом будеш на скрипці бомбити", - видав Серветник.
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