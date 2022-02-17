Популярна співачка Настя Каменських вирішила з'явитися на світському вечорі в модному атласному платті і з новою зачіскою з мокрими кучерями.

Настя Каменських на концерті з нагоди заходу на тему "Українська Пісня року" з'явилася в оригінальній сукні і з "мокрим" волоссям, пише Politeka.net. Так, цього разу співачка виблискувала на світському вечорі не тільки в трендовому вбранні.

Так, для появи на публіці Настя вибрала наряд, вона позувала в атласній сукні бежевого кольору без рукавів, але з акуратним декольте. Цього разу волосся виконавиця поклала у фірмові кучері з мокрим ефектом.

Макіяж артистка зробила в звичному стилі - з чорними стрілками і блискучими коричневими тінями, нюдовою матовою помадою.

"Я безмежно вдячна, що пісня "почуття" торкнулася стількох сердець. І сподіваюся, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе-любов і щирість♥️ Дякую за запрошення виконати «почуття» на «українській пісні року». І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку🥰» - пише Каменських.

У мережі підтримали:

"Ураааа!!!!Вітаю, кохана!!!! Браво; Наш перший весільний танець під цю пісню був 😍; ви наша перлина😍частіше радуйте нас своїми українськими піснями❤️; красуня! 🔥 ; Вітаю прекрасная прекрасна, шикарна😍❤; не дарма старалася; вітаємо ❤️ пісня дійсно дивовижна!; Вулиці Лос Анджелеса слухали цю пісню з моєї машини все літо 😍" »

Відзначити, Настя і Потап приховували свої стосунки до самого дня таємного весілля, яке влаштували для зірок і близьких, пише Politeka.net. Тільки в день весілля і вже після церемонії стало відомо, що артисти не тільки фліртували, але і таємно були у відносинах досить довго.

Зараз пара живе в заміському розкішному будинку, який вони купили разом, вони стали сусідами сім'ї Осадчої та Горбунова. Зараз пара не так часто буває вдома, адже вони зайнятий концертами і майбутніми гастролями.

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