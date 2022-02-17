Популярная певица Настя Каменских решила появиться на светском вечере в модном атласном платье и с новой прической с мокрыми кудрями.

Настя Каменских на концерте по случаю мероприятия на тему "Украинская песня года" появилась в оригинальном платье и с "мокрыми" волосами, пишет Politeka.net. Так, в этот раз певица сверкала на светском вечере не только в трендовом наряде.

Так, для появления на публике Настя выбрала наряд, она позировала в атласном платье бежевого цвета без рукавов, но с аккуратным декольте. На этот раз волосы исполнительница уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом.

Макияж артистка сделала в привычном стиле – с черными стрелками и блестящими коричневыми тенями, нюдовой матовой помадой.

«Я безгранично благодарна, что песня «Чувство» коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном - любви и искренности♥️ Спасибо за приглашение исполнить «Чувство» на «Украинской песне года». И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку🥰» - пишет Каменских.

В сети поддержали:

«Ураааа!!!!Поздравляю, любимая!!!! Браво; Наш первый свадебный танец под эту песню был 😍; Вы наша жемчужина😍чаще радуйте нас своими украинскими песнями❤️; Красотка! 🔥; Поздравляю 🔥 прекрасная, шикарная😍❤; Не зря старалась; Поздравляем ❤️ песня действительно удивительна!; Улицы Лос Анджелеса слушали эту песню из моей машины все лето 😍».

Отметим, Настя и Потап скрывали свои отношения до самого дня тайной свадьбы, которую устроили для звезд и близких, пишет Politeka.net. Только в день свадьбы и уже после церемонии стало известно, что артисты не только флиртовали, но и тайно были в отношениях довольно долго.

Сейчас пара живет в загородном роскошном доме, который они купили вместе, они стали соседями семьи Осадчей и Горбунова. Сейчас пара не так часто бывает дома, ведь они занятый концертами и будущими гастролями.

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