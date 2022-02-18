Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - популярна українська співачка і солістка групи KAZKA. Артистка прославилася завдяки талант шоу, після чого випустила кілька хітів, які зробили Олександр знаменитої на весь світ. А минулого року артистка взяла участь у шоу" Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Співачці вдалося за час проекту скинути близько 20 кіло і як пізніше зізналася Зарицька в інтерв'ю Славі Дьоміну, за 2021 рік вона скинула 35 кіло, адже після проекту артистка продовжила стройнеть. А на нових сторіс в Instagram зірка похвалилася новим образом.
На кадрах зірка показала ефектний макіяж, роблячи селфі.
Після цього Олександра вже одягла стильний піджак, вражаючи виглядом.
"Ця дівчинка справжня панкуха", - написано було в сторіс.
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