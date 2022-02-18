Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - популярна українська співачка і солістка групи KAZKA. Артистка прославилася завдяки талант шоу, після чого випустила кілька хітів, які зробили Олександр знаменитої на весь світ. А минулого року артистка взяла участь у шоу" Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Співачці вдалося за час проекту скинути близько 20 кіло і як пізніше зізналася Зарицька в інтерв'ю Славі Дьоміну, за 2021 рік вона скинула 35 кіло, адже після проекту артистка продовжила стройнеть. А на нових сторіс в Instagram зірка похвалилася новим образом.

На кадрах зірка показала ефектний макіяж, роблячи селфі.

Після цього Олександра вже одягла стильний піджак, вражаючи виглядом.

"Ця дівчинка справжня панкуха", - написано було в сторіс.

Популярні новини зараз

Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"

Пішов з життя актор культових фільмів: рідні повідомили, як все сталося

Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"

Трагічно закінчилися пошуки 6-річного Ярослава: "Сил батькам пережити таке горе"

Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
Показати ще

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA оригінально підтримала подружку на Нацвідборі на Євробачення

А ще Politeka повідомляла, що схудла на 35 кг Зарицька з KAZKA постала в рушник перед українцями

Також Politeka писала, що схудла на 35 кг Зарицька показала форми в наряді з мотузочок крупним планом