Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Артистка решила в прошлом году испытать себя на прочность, отправившись на проект "Танці з зірками", где с партнером Юрием Мешковым заняла пятое место. Звезда за время проекта скинула около 20 кг, чтобы партнеру было легче делать с певицей поддержки. Как в итоге оказалось, Юрий и Александра не просто партнеры по танцам и даже снялись в клипе Зарицкой - "Автоответчик". А недавно артистка призналась телеведущему Славе Демину, что за 2021 год ей удалось скинуть 35 кг, ведь после "танців" она продолжила работу над собой.

На новых кадрах в ТикТок Александра появилась в полотенцах. А через несколько мгновений уже была в платье.

"Погнали на новые съемки для "Голос країни", - написала звезда.

Фанаті поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А по-моему они одинаковые", "Люблю".

Напомним, похудевшая на 35 кг Зарицкая показала формы в наряде из веревочек крупным планом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая и Каминская из "Неангелов" покрасовались перед Осадчей

А еще Politeka писала, что похудевшая на 35 кг солистка KAZKA Зарицкая в "невидимом" корсете показала фигуру



