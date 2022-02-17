Як передає Politeka.net, Богдан Шинкарьов прославився як талановитий кухар на кулінарному шоу "МастерШеф", де в 11-му сезоні здобув перемогу.
Як відомо, нещодавно переможець "МастерШеф" Шинкарьов повернувся з США в Україну, він проживає в
Харків. На своїй сторінці в Instagram Богдан Шинкарьов розповів, як популярність змінила його життя.
"Справжня популярність"
Я нещодавно зрозумів, що я навіть не уявляю, як складно бути по-справжньому знаменитим
Я зараз перебуваю в зоні уваги, назвемо це "на хайпі". Так, на дуже невеликому і думаю, який скоро пройде
Але тим не менш: і начебто пандемія навколо і все в масках, а я ще й рідко виходжу з дому, але все одно мене часто впізнають люди.
Мені це подобається, я готовий з кожним поспілкуватися і навіть сфоткатися, тільки автографи не просіть, це прям дивно у 2022 році
Але це все весело, скоріше за все, тільки перший час
А уявіть, що відчуває, який-небудь Джонні Депп?
Куди і де б ти не йшов, на тебе дивляться, 24/7, все своє життя!
Не місяць, рік, два, а 20-30 років!
Їси ти, вийшов по хліб, йдеш зі спортзалу - всім все одно!
Люди не винні, вони зупиняють і хочуть уваги, хочуть перекинутися хоча б парою слів з кумиром, і ніхто не думає, що можливо він спізнюється на зустріч або, наприклад, в туалет
Так от, стою я в туалеті торгового центру
Дуже радісний, що встиг
А поруч стоїть хлопець постійно на мене коситься і поглядає
Він вийшов першим, я через кілька хвилин…
Виходжу, а він стоїть прям біля туалету і каже:
"Богдан, А можна сфотографуватися?"
Я вже встиг в туалет, тому настрій був гарний, і, звичайно ж, я погодився
Запитує:
"Як ви мене впізнали? Я ж в зимовому одязі та в масці?"
Він відповів "по стрижці та очам"
Я вирішив, що варто повірити хлопцеві, тому що інші варіанти за якими можна дізнатися людину в туалеті я навіть представляти не хочу
Так що, хлопець, з яким я сфотографувався в торговому центрі, Я сподіваюся на фото я вийшов щасливим
І ти залишився задоволений
PS: Якщо що, це не означає, що до мене тепер не треба підходити.
Я завжди радий поспілкуватися!
Але правда це тільки з тими, у кого є навик впізнавати мене по стрижці та очам", - розповів Богдан Шинкарьов.
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