Як передає Politeka.net, Богдан Шинкарьов прославився як талановитий кухар на кулінарному шоу "МастерШеф", де в 11-му сезоні здобув перемогу.

Як відомо, нещодавно переможець "МастерШеф" Шинкарьов повернувся з США в Україну, він проживає в

Харків. На своїй сторінці в Instagram Богдан Шинкарьов розповів, як популярність змінила його життя.

"Справжня популярність"



Я нещодавно зрозумів, що я навіть не уявляю, як складно бути по-справжньому знаменитим



Я зараз перебуваю в зоні уваги, назвемо це "на хайпі". Так, на дуже невеликому і думаю, який скоро пройде

Але тим не менш: і начебто пандемія навколо і все в масках, а я ще й рідко виходжу з дому, але все одно мене часто впізнають люди.

Мені це подобається, я готовий з кожним поспілкуватися і навіть сфоткатися, тільки автографи не просіть, це прям дивно у 2022 році



Але це все весело, скоріше за все, тільки перший час

А уявіть, що відчуває, який-небудь Джонні Депп?

Куди і де б ти не йшов, на тебе дивляться, 24/7, все своє життя!

Не місяць, рік, два, а 20-30 років!

Їси ти, вийшов по хліб, йдеш зі спортзалу - всім все одно!



Люди не винні, вони зупиняють і хочуть уваги, хочуть перекинутися хоча б парою слів з кумиром, і ніхто не думає, що можливо він спізнюється на зустріч або, наприклад, в туалет



Так от, стою я в туалеті торгового центру

Дуже радісний, що встиг

А поруч стоїть хлопець постійно на мене коситься і поглядає

Він вийшов першим, я через кілька хвилин…

Виходжу, а він стоїть прям біля туалету і каже:

"Богдан, А можна сфотографуватися?"

Я вже встиг в туалет, тому настрій був гарний, і, звичайно ж, я погодився



Запитує:

"Як ви мене впізнали? Я ж в зимовому одязі та в масці?"

Він відповів "по стрижці та очам"



Я вирішив, що варто повірити хлопцеві, тому що інші варіанти за якими можна дізнатися людину в туалеті я навіть представляти не хочу



Так що, хлопець, з яким я сфотографувався в торговому центрі, Я сподіваюся на фото я вийшов щасливим

І ти залишився задоволений



PS: Якщо що, це не означає, що до мене тепер не треба підходити.

Я завжди радий поспілкуватися!

Але правда це тільки з тими, у кого є навик впізнавати мене по стрижці та очам", - розповів Богдан Шинкарьов.

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